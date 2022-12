Nicholas Stern riceve la Laurea Honoris Causa dall’Università Cattolica | punto di riferimento

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’Universitàdel Sacro Cuore ha deciso di conferire quest’oggi aHerbertlaha sottolineato che le trasformazioni climatiche sono un’autentica emergenza e che vanno fronteggiate con grande celerità. Perl’umanità è di fronte ad un bivio, perché può scegliere di non fare nulla oppure di cambiare completamente il modo in cui si organizzano le economie del pianeta.alla/ I Love TradingProprio in questo venerdì 16 dicembre nell’aula magna dell’universitàha ricevuto la suae per l’ateneo l’opera dirappresenta un vero e propriodi ...

Tiscali Notizie

Vatican News Il primo rapporto sugli aspetti economici del cambiamento climatico porta il suo nome: "Review".Herbert, autore di una pietra miliare per affrontare la questione ecologica, pubblicata il 30 ottobre 2006 su commissione dell'allora ministro delle Finanze inglese ...E' l'appello diHerbert, autore del primo rapporto sugli aspetti economici del cambiamento climatico, contenuto nella sua lectio cathedrae magistralis pronunciata a Milano venerdì 16 ... Nicholas Stern riceve la Laurea Honoris Causa in Cattolica Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...MILANO (ITALPRESS) – L’Università Cattolica di Milano ha conferito la laurea honoris causa all’economista inglese Nicholas Herbert Stern. Il professore della London School of Economics and Political S ...