LIVE – Roma-Cadice 0-0 | amichevole 2022 | risultato in DIRETTA

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Latestuale diinvernale. Dopo le prime uscite giapponesi, prosegue il ritiro della squadra giallorossa, che è volata in Portogallo in vista della ripresa della stagione. Appuntamento questa sera, venerdì 16 dicembre, alle ore 20:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 6? C’è molta curiosità per la presenza dal 1? di Karsdorp. 4? Avvio a ritmi bassi, la prima fiammata di Zaniolo che però trova Ledesma e non Abraham col pallone in mezzo. 1? Si parte! 20.03 Un minuto di silenzio in memoria di Mihajlovic. 20.00 Amici di Sportface, buonasera e benvenuti allascritta di ...

