Ippopotamo inghiotte un bambino di due anni | poi lo sputa | il piccolo è salvo per miracolo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Unha inghiottito parzialmente undi appena 2e poi lo ha rigurgitato. L'episodio che poteva trasformarsi in tragedia è accaduto in Uganda . Ilsamente ...

Fortunatamente, un uomo del posto ha visto tutto e iniziato a tirare pietre all', che ha così lasciato cadere il bambino. 'Prima volta' 'È il primo incidente di questo tipo in cui un i ...A quel punto l', spaventato, ha sputato il bambino e si è allontanato verso il lago. I fatti sono stati riferiti dalla Polizia dell'Uganda, che ha spiegato come fino a oggi non si fosse mai ... Uganda, ippopotamo inghiotte bambino di 2 anni e lo sputa: è vivo Un ippopotamo ha inghiottito parzialmente un bambino di appena 2 anni e poi lo ha rigurgitato. L'episodio che poteva trasformarsi in tragedia è accaduto in Uganda. Il piccolo ...L'ippopotamo, bersagliato di sassi, si è spaventato e ha sputato il bambino che incredibilmente è rimasto illeso ...