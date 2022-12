Il laptop modulare di Dell si evolve | ora Concept Luna si smonta in 30 secondi come un Lego

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ilè realizzato con moduli a incastro, che permettono dire le componenti più importanti senza svitare una vite e senza scollare le superfici. Ha creato anche un sistema di diagnostica e un robot in grado dire ilcon facilità....

Industria Italiana

... la tastiera e il monitor delsono praticamente inutilizzate. Grazie all'evoluzione di ...Luna rende più concreto un futuro in cui sempre più dispositivi vengono progettati con un design... Glen Robson: Il design di Concept Luna è completamente, in tutte le sue parti. Ogni ... 3 nuoviin arrivo. E si riparla di Alder Lake - HX 4 26 Aprile 2022 Dell: con Concept Luna il notebook diventa modulare e ... Dell a lansat un nou laptop Concept Luna, unul sustenabil, care e usor de dezasamblat si asamblat la loc, în 30 de secunde.La recensione dell'ASUS Flow Z13, il tablet da gaming di ASUS ROG che funziona come un portatile da gaming, scopriamolo insieme all'XG Mobile ...