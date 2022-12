Giovanni Ceccarelli | genio e regolatezza

Leggi su panorama

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Una volta si diceva: “Con una laurea in ingegneria ti metti tranquillo per sempre”. Tradotto: un ingegnere è certo di trovare uno sbocco professionale appagante, in ogni senso. Dall’esserne consapevoli al portare a termine quel percorso di studi, il passo non era né breve né scontato. Certo, se si aveva la fortuna di avere alle spalle uno studio di famiglia avviato, fondato da un padre in grado di guidarti e affiancarti verso il raggiungimento dell’autonomia professionale, la leva motivazionale certamente si arricchiva di stimoli e prospettive. Per il resto nessuno sconto: predisposizione mentale e psicologica, inclinazione scientifica, determinazione, impegno e tanto studio erano imprescindibili. Fu così che, classe 1961, terminò il percorso quinquennale in Ingegneria all’Università degli Studi di Bologna per iniziare ...