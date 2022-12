Francia | ad un passo dall’impresa

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Fino a mercoledì, il Marocco si era dimostrato più forte di tutto e tutti. Amrabat e compagni, però, non sono riusciti a superare ladi Deschamps, una macchina quasi perfetta, capace di superare, seppur con qualche fatica, anche i magrebini, approdando così alla seconda finale degli ultimi 4 anni. Ai transalpini, adesso, manca solo un gradino per completare la scalata che porterebbe di diritto Mbappé e compagni nella storia. Il percorso dellaSfatato il tabù dei campioni in carica grazie al passaggio (agevole nonostante la sconfitta contro la Tunisia) della fase a gironi, i Bleus hanno macinato gol e spettacolo nelle successive sfide ad eliminazione diretta, liquidando la Polonia agli ottavi con un 3-1 perentorio, e superando con il brivido anche l’Inghilterra, che in Qatar era arrivata per vincere il Mondiale, con tanto di borsa ...

la Repubblica

... abbiamo avuto una donna ad arbitrare una partita, Stéphanie Frappart dallae ha fatto ... E ha proseguito: 'Abbiamo approvato i nuovi regolamenti Fifa per gli agenti di calcio, che è un...Si tratta di un primoverso la possibilità di sfruttare questa fonte "pulita" di energia ma ... Poi c'è la, con Macron alle prese con grossi problemi di coesione interna alla società ... In viaggio con i migranti da Ventimiglia a Mentone: "Sfidiamo il Passo della Morte per arrivare in Francia” Chi uccise nel 1575 Gian Galeazzo Sanseverino, membro del consiglio reale, già assolto dal Sant’Uffizio Il saggio di Gigliola Fragnito ricostruisce gli anni della Notte di San Bartolomeo ...In 10 anni, nella sola Lombardia, sono stati chiusi 111 ospedali e 13 pronto soccorso, e ci sono 29 mila medici in meno. Trovare un medico di base è complicatissimo in diverse zone d’Italia, e i pront ...