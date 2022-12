Edoardo piange per Antonella | “Non mi fa stare bene”

Leggi su biccy

(Di venerdì 16 dicembre 2022)Donnamaria dopo aver nuovamente discusso conFiordelisi (la causa è la sua imitazione fatta ad Oriana Marzoli) si è isolato e parlando conTavassi è scoppiato are. “Se deve essere così, a me così non va. Ogni volta faccio lo sforzo di andare da lei e chiarire. Ma tanto poi torniamo sempre sugli stessi punti. A me questa cosa non mi fa. Questi suoi comportamenti non vannoper me“. In suo supporto Tavassi ha risposto: “purtroppo ha dei comportamenti infantili. Una cosa simile è successa anche a me in passato e mi sono detto ‘ma io devo innamorarmi del reale, non dell’ideale, questi difetti ci sono non posso vederli’, quindi il mio consiglio è: se per te certi atteggiamenti di ...