Cabrini scrive a Vialli | «Forza amico mio»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La lunga e commovente lettera di Antonioa Gianlucasulla sua decisione di concentrarsi sulle cure della sua malattia Antonioha scritto una lunga lettera a Gianluca, che ha fatto un passo indietro dalla nazionale per concentrarsi sulla cura della sua malattia. Di seguito le sue parole, pubblicate da La Provincia di Cremona. LA LETTERA – «Caro Gianluca, quando ho letto sul giornale che hai rinunciato al tuo ruolo di capo delegazione della Nazionale mi si è stretto il cuore. Conoscendo il tuo straordinario attaccamento alla Maglia Azzurra, ho capito che un simile passo da parte tua può avere un solo significato: la partita che stai giocando ti sta impegnando molto! L’avversario, quello che tu chiami “il compagno di viaggio indesiderato”, sta giocando sporco, come un difensore che ...

