Roma | Karsdorp parte con la squadra in ritiro in Portogallo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Laè partita per ilin: tra i calciatori ci sono gli infortunati Wijnaldum e di Belotti e, a sorpresa, ancheLaè partita nel pomeriggio per il, per la secondadeldei giallorossi. Aggregati al gruppo c’erano anche gli infortunati Belotti e Wijnaldum, ma soprattutto. Nonostante le incertezze sul suo futuro, l’esterno scandinavo non ha quindi disertato il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

Il pullman dellaha prelevato la squadra e lo staff di Mourinho per dirigersi al resort che ospiterà la squadra giallorossa nella sua permanenza in Algarve. Presenti, Wijnaldum e ...Al ritiro parteciperanno anche gli infortunati Wijnaldum e ... La Roma vola in Portogallo: ci sono Karsdorp, Wijnaldum e Belotti La squadra giallorossa è pronta alla settimana di lavoro in Algarve tra allenamenti e amichevoli. Il tecnico atteso da decine di giornalisti lusitani ...C’è anche Rick Karsdorp tra i partenti per il Portogallo È iniziato ufficialmente il ritiro della Roma in Portogallo. La squadra è in partenza da Fiumicino per raggiungere l’Algarve, dove i calciatori ...