Quando parte Sofia Goggia oggi nella prova di discesa a St Moritz? Orario 15 dicembre | pettorale | programma | tv | streaming

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Si torna in azione per la seconda, ed ultima,delladi Sankt, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022-2023. Sulla pista elvetica, quindi, le specialiste della velocità tornano in scena alle ore 11.00 per studiare nel migliore dei modi linee e curve in vista del fine settimana di gare. Il, infatti, è quanto mai fitto. Domani e venerdì, infatti, il calendario del Circo Bianco propone due discese, mentre sabato toccherà al superG. Da quel momento in avanti le atlete saranno ufficialmente in vacanza per festeggiare nel migliore dei modi il Natale, prima del ritorno alle gare di Semmering di fine mese. IN TV – Ladellasarà trasmessa da Eurosport1 (210) mentre insi potrà seguire su Eurosport Player ...