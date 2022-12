”Paola & Chiara Per Sempre” | l’annuncio di due eventi speciali a Roma e Milano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le sorelle Iezzi annuncianoPer, duelive ain attesa di rivedere l’iconico duo degli anni 2000 sul palco dell‘Ariston. Dopo dieci anni di stop tornano a far ballare con i pezzi storici e con dueimperdibili aPer, i dueUfficio stampa goigestIn attesa di rivederle sul palco dell’Ariston come artiste in gara per la 73° edizione del Festival di Sanremo,tornano a farci ballare e cantare dal vivo con...

Internazionale

E inizia con la prima che si è candidata alla leadership del dopo Enrico Letta:De Micheli, già ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel governo giallorosso guidato da Giuseppe Conte . ...... la consigliera comunale di Aosta e vice presidente FIDAS Roberta Carla Balbis , Michela Colombarini presidente dell'Associazione "Albero di Zaccheo",Vettoretto Responsabile Agesci Valle d'... Giustizia per Paola e Chiara - Daniele Cassandro Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Un ritorno in grande stile quello di Paola & Chiara che, in attesa di tornare a calcare il palco dell’Ariston, hanno annunciato due appuntamenti dal vivo per l'anno venturo. Le due sorelle Iezzi, che ...