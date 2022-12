Nudo e avvolto nelle lucine natalizie | la misteriosa morte di un anziano a Cesena

(Di giovedì 15 dicembre 2022) AGI - Il cadavere di un uomo di 76 anni è stato trovato ain un appartamento di via Marconi. A scoprire il corpo è stata la vicina di casa che era solita andare a trovarlo. Secondo quanto emerso, l'uomo era steso a terra, completamenteda alcuneusate per addobbare gli alberi. I soccorsi, seppur immediati, sono stati inutili. Una prima analisi del cadavere ha rilevato che il decesso è sopravvenuto almeno 24 ore prima. Non si esclude l'incidente: l'potrebbe aver preso la scossa e cadendo si sarebbe rotto il femore, lesione dopo la quale è sopraggiunto un infarto. Sul posto anche la Polizia Scientifica.

Secondo quanto emerso, l'uomo era steso a terra, completamenteda alcune lucine natalizie usate per addobbare gli alberi. I soccorsi, seppur immediati, sono stati inutili. Una prima ...Leggi anche > Giallo a Cesena, uomo morto in casa: trovatodalle luci di Natale Destino crudele Giovanni Battista Facchinetti è morto stato investito nella sera di lunedì in via ...