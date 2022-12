«Mosca prepara attacco su vasta scala in inverno» | l’allarme di Zelensky ai generali | così i russi puntano su Kiev

RaiNews

L'Ue siad accogliere migliaia di nuovi rifugiati, mentre il settimanale britannico The Economist riferisce che, secondo il governo di Kiev,sta pianificando un attacco invernale su ...Kiev, la notizia choc:attacco su vasta scala in inverno Putinun attacco su vasta scala. La Russia sta ammassando truppe e armi per una nuova grande offensiva invernale in Ucraina. È quanto emerge ... Kiev: Mosca prepara un attacco su vasta scala in inverno - Lituania: Kiev non può trattare a condizioni sfavorevoli - Lituania: Kiev non può trattare a condizioni sfavorevoli Putin spera nell'inverno. All'orizzonte non c'è nessuna tregua di Natale, né tantomeno una pace all'orizzonte. Anzi, la Russia ammassa le truppe e le armi per ...Già a gennaio, o più probabilmente in primavera, la Federazione Russa potrebbe lanciare una vasta offensiva dal Donbass a est, da sud o addirittura dalla ...