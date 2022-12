Migranti | Meloni | “Serve soluzione strutturale Ue”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – “La migrazione è un tema centrale per l’Italia”. Lo ha dichiarato la premier Giorgianel corso del dibattito al Consiglio europeo di Bruxelles. “Un tema complesso su cui gli Stati membri hanno talvolta visioni differenti, ma sul quale è importante dare un segnale politico e un impegno chiaro da parte dell’Ue e, se necessario, anche ponendo il tema al centro di un vertice ad hoc”. Riguardo alla gestione dei flussi migratori il presidente del Consiglio Giorgia, nel suo intervento al Consiglio europeo, ha sottolineato che la migrazione non può continuare a essere gestita in assenza di unain Europa. Per la premier va evitato un approccio predatorio al fenomeno migratorio, sottolineano fonti di Palazzo Chigi. La premier Giorgiaha evidenziato ...

