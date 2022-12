Berlusconi e il “pullman di troie” | almeno il calcio resti maschilista

(Di giovedì 15 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/As-Np-1-5.mp4 “Per fortuna che Silvio c’è”, diceva la strofa di uno degli inni di Forza Italia dei tempi d’oro. E in effetti, pensate che noia sarebbe senza Silvio. Silvio da Arcore ne ha combinata un’altra delle sue. Ai giocatori del Monza, riuniti l’altra sera per cena di auguri di Natale,dixit: “Abbiamo trovato un nuovo allenatore – che era l’allenatore della nostra squadra giovanile – bravo, simpatico, gentile, capace di stimolare i nostri ragazzi. Io, però, ci ho messo una stimolazione in più perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: “Ora arrivano Juventus, Milan ecc: se vincete contro una di queste grandi squadre, vi faccio arrivare nello spogliatoio uncarico di”. Apriti cielo… Continua ascoltando il ...

