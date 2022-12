Traffico Roma del 14-12-2022 ore 08 | 30

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Luceverdedi nuovo mentre avanti dalla redazione sul Raccordo Anulare ci sono difficoltà non con la carreggiata esterna un incidente sta provocando incolonnamenti a partire dall’uscita ospedale Sant’Andrea fino allo svincolo Boccea Casalotti sempre in esterna perintenso code dallo svincolo Pisana all’uscita ostia-acilia quindi tra la Prenestina e la Nomentana in carreggiata interna incolonnamenti perintenso dalla Casilina uscita Ardeatina ancora dalla Laurentina alla via del mare abbiamo ancora rallentamenti e code sulla diramazioneSud sullaL’Aquila Teramo e rispettivamente da Torrenova al raccordo e da Settecamini a per la tangenziale est è sempre sulla diramazioneSud code per incidente tra Monte Porzio e la barriera di...

