Salernitana-Verona | si studia uno scambio di punte

TUTTO mercato WEB

Due anni fa sono salite in A il terzo (Empoli, 35 reti) e secondo (, 34) reparto ... Parma nel 2017 - 2018; Spal enel 2016 - 2017; Crotone nel 2015 - 2016; Carpi nel 2014 - 2015; ...... proprio oggi il Corriere dello Sport ne scrive, il suo ingaggio è abbastanza proibitivo per la. Nel caso di una partenza del tedesco, il Napoli punterebbe sul centrocampista del, ... Tuttosport: "Verona, in arrivo Borini. E per la Salernitana idea Sirigu" La Salernitana ha deciso di lasciare l'attaccante Federico Bonazzoli a gennaio, proposto al Verona come contropartita per avere Milan Djuric. Il bosniaco vorrebbe rientrare nella sua ...Ivan Ilic del Verona è uno degli obiettivi del Napoli per gennaio, come scrive il Corriere dello Sport potrebbe arrivare subito solo in prestito ...