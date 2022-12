OPEN DAY DELL’ICS GUGLIELMO II | 20 e 21 dicembre dedicati a presentare l’offerta formativa

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tempo diDay per l’Istituto ComprensivoII. La scuola, che ha numerosi plessi distaccati tra Monreale ed Aquino, ha scelto di presentarsi al territorio utilizzando diverse modalità. L’Istituto Comprensivo StataleII, con l’intervento dei docenti, fornirà tutte le informazioni necessarie relative alle caratteristiche organizzative, didattiche, professionali ed innovativo/sperimentali che caratterizzano la scuola. L’day avrà inizio martedì 20 e si concluderà giovedì 222022. 202022 ore 9.30: presso la Chiesa di San Gaetano, in occasione della recita Natalizia che vedrà protagonisti i bambini dell’infanzia Badiella, le docenti di Scuola Primaria del Plesso Mattarella si presenteranno ai genitori in procinto di iscrivere i propri figli ...

Skuola.net

Ecco dove e quando effettuare la vaccinazione antinfluenzale in città a Brescia e in provincia., Bertolaso: "Incremento della curva epidemica" Proseguono gli '' organizzati dalle Ats lombarde per offrire la vaccinazione antinfluenzale, gratuitamente, a tutti i cittadini lombardi ...La prestigiosa scuola alberghiera di Châtillon si prepara ad aprire le porte sabato 17 dicembre per il primo dei duein programma. Il prossimo è previsto il 14 gennaio 2023. Matteo Cignetti, vincitore delle Young Chef Olympiad , la piu grande competizione mondiale di giovani chef provenienti da tutto il ... Open Day scolastici, i docenti possono essere obbligati a partecipare In Lombardia 200.000 persone malate MILANO – Proseguono gli “Open day” organizzati dalle Ats lombarde per offrire la vaccinazione antinfluenzale, gratuitamente, a tutti i ...Due giornate per far conoscere la scuola e presentare l’offerta formativa per l’anno scolastico 2023/2024. È l’Open day dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria che ...