Mertens | «Salernitana? Ecco perché ho detto no E con la Lazio…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Dries, attaccante del Galatasaray, ha parlato a Il Mattino del calciomercato che l’ha visto coinvolto in estate Dries, attaccante del Galatasaray, ha parlato a Il Mattino del calciomercato che l’ha visto coinvolto in estate. Le sue dichiarazioni: «? Ci sono stati dei contatti con Iervolino che mi voleva. E’ stato bravo a instaurare un dialogo solo che non volevo vestire un’altra maglia in Serie A. Mentre con la Lazio di Sarri non c’è stata una possibilità concreta». L'articolo proviene da Calcio News 24.