Meloni prepara il consiglio Ue | serve piu' Italia in Europa

Adnkronos

C'e' chi in Parlamento lo ha gia' ribattezzato il patto atlantico. Al suo primo Consiglio europeo da premier, Giorgiasi presentera' a ribadire il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina, con un mandato che va ben al di la' del centrodestra. Un intenso lavoro diplomatico dei ministri Luca Ciriani e Guido ...... che fin qui era rimasto in silenzio, ha dovuto esprimere tutta la sua amarezza in aula alla Camera, durante la dichiarazione di voto sulle comunicazioni della presidente Giorgia: "Le notizie ... FdI, da presepe vivente a vignette Osho: Meloni prepara decennale 'pop' Gli ucraini hanno creato una parola intraducibile, «poluda», che richiama molto da vicino il senso del termine usato vent’anni fa da Giovanni Sartori ...L’evento contro la manovra si trasforma nel lancio delle regionali, con D’Amato e Majorino. Ci saranno i candidati al congresso Bonaccini e Schlein ma la scommessa è far arrivare i militanti ...