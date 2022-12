Hamsik a Dazn | «Se non arrivava la Cina | avrei concluso la carriera al Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Da mercoledì 14 dicembre suè disponibile un’intervista all’ex capitano delMarek. “La Cresta di” rientra nella serie Heroes, una raccolta di interviste ai grandi personaggi del calcio. Durante l’intervista lo slovacco ha toccato diversi argomenti tra questi anche il record di presenze con la maglia del. Queste le parole di: Il record delle 520 presenze in maglia azzurra: «I record sono fatti per essere battuti però questo non sarà facile da battere. Prima di me lo aveva Bruscolotti, è durato anni e anni. È un bel numero, sono orgoglioso di questo». Il suo arrivo a: «Neanche conoscevo bene cosa significava ilquando sono arrivato perché giustamente venivo dalla ...