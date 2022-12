Daniele Silvestri e il tour Teatri 22 | così i live non restano solo un modo per monetizzare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) C’era un tempo in cui i cantautori si spingevano oltre la zona di comfort del proprio pubblico e proponevano dal vivo un punto di vista differente sulla propria musica. Anzi, proponevano un punto di vista differente “attraverso” la propria musica e, in particolare, tramite ildi porre la propria arte. Lo facevano – e lo fanno – spesso Francesco De Gregori e Claudio Baglioni, conmolto differenti negli arrangiamenti, forti del fatto che se uno sa scrivere canzoni non ha problemi a farle esibire con vestiti diversi. Lo fa sempre Vinicio Capossela, che propone tematiche e drammatizzazioni performative che ogni volta scarnificano il linguaggio e violentano la poetica. Ho iniziato questo mio scritto in maniera quasi nostalgicaperché oggi è molto difficile che i cantautori lo facciano ancora; soprattutto quelli della ...