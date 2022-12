Ciclismo | Sam Bennett | “Questa stagione è stata frustrante | ma sono motivato per il 2023”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Archiviare una(quella del 2022) che non è andata come previsto è il primo passo per prepararsi al meglio per il; non è solo una questione di pianificazione delle corse cui partecipare o di preparazione fisica, conta tantissimo anche il morale per poter cominciare lacon il piede giusto. Dopo le delusioni di quest’anno, il corridore del team Bora-hasngrohe Samè più che carico e determinato (anche moralmente parlando, aspetto assolutamente da non sottovalutare) per la prossima, strizzando già l’occhio ai possibili obiettivi per il. Di seguito, le dichiarazioni dell’irlandese riportate da Cyclingnews: “La: c’erano tutte le condizioni per poter fare bene, dal team ...