“Che nausea” GF Vip 7 | concorrenti condannati dopo quelle immagini Signorini interviene

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Non c’è pace per il GF Vip 7 e Alfonso, che hanno subito una critica molto dura nelle scorse ore. Questa edizione è sicuramente una delle più criticate, anche se è allo stesso tempo seguita. Ci sono diversiamati dal pubblico e altri che invece faticano a conquistare il cuore della gente. Ma molti di loro sono stati accusati di fare qualcosa di parecchio negativo e che ha infastidito tanti. E la protesta è arrivata direttamente al conduttore televisivo, che ha immediatamente replicato. Dunque, una nuova bufera c’è stata sul GF Vip 7 e Alfonso, con quest’ultimo che non è rimasto in silenzio. Una delle ultime clamorose notizie dalla casa ha riguardato l’incredibile squalifica lampo subita dal cantante Riccardo Fogli. Appena superato la porta rossa, ha bestemmiato davanti a Wilma Goich, Charlie Gnocci e ...