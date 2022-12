“Carcerati in Repubblica Centrafricana reclutati dai russi del gruppo Wagner per combattere in Ucraina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Alla fine di novembre, il media americano The Daily Beast ha riportato che la compagnia militare privata– la truppa di mercenari di Putin, nota per la ferocia delle proprie operazioni, in Siria come in Africa e– stava reclutando i prigionieri nelle carceri della(Rca) per partecipare alla guerra in. I giornalisti fanno riferimento a due alti ufficiali del Paese africano. Secondo quanto riferiscono, già a ottobre, ilha iniziato a reclutare i condannati anche per omicidio e stupro. Molte delle reclute sono membri dei movimenti ribelli che hanno controllato gran parte dellaper circa un decennio durante la guerra civile, usando la violenza contro i civili. In effetti, i mercenari ...