Accendere mutuo fisso o variabile | cosa cambia con il rialzo tassi Bce

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)conviene di più in questa congiuntura economica?cambierà per il settore in caso dideidi interesse da parte della Banca Centrale Europea? Una panoramica degli scenari al momento ipotizzabili. Mutui 2023: quali novità in arrivo con la Legge di Bilancio? Ultime: è una domanda che si pongono molti investitori in tutta Europa alla luce delle ultime notizie provenienti da Francoforte per cui sembra ormai certo un nuovo aumento deidi interesse da parte della Bce. L’incremento del costo del denaro dovrebbe attestarsi sui 50 punti base, in pratica, ...