4 | 6 tonnellate di cocaina sequestrate in Francia

Leggi su panorama

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)maxi sequestro diEuropol ha reso noto che lo scorso 30 novembre, una nave brasiliana che trasportava oltre 4,6diè stata intercettata dalla Marina francese a seguito di attività di intelligence in corso tra Europol, MAOC-N e le autorità di Brasile,, Regno Unito e Stati Uniti. Diretta verso l'Europa, la nave, lunga 21 metri, è stata intercettata in acque internazionali al largo della Sierra Leone. Si ritiene che la sua spedizione illegale abbia un valore superiore a 150 milioni di euro. È ancora in corso un'indagine per identificare i gruppi criminali coinvolti su entrambe le sponde dell'Oceano Atlantico. Svizzera Tariq Ramadan alla sbarra La giustizia svizzera si è dimostrata molto più rapida di quella francese. Tariq Ramadan non andrà in assise ma davanti ...