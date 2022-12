WWE | Settimana prossima a Raw ci sarà un ladder match tra Dexter Lumis e The Miz

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nella puntata di Raw tenuta stanotte al Fiserv Forum di Milwaukee, Wisconsin, sono state gettate le basi per lapuntata dello show rosso del 19 Dicembre, sancendo uno specialetra The Miz e. In palio, una valigetta stracolma di banconote che già il glaciale lottatore biondo ha mostrato di possedere la scorsadurante il JBL‘s Poker invitational. Probabilmente questol’ultimo incontro di questa accesa rivalità, che affonda le sue radici in un passato lontano, cioè quando Miz mesi fa ha iniziato a denunciare di essere perseguitato da. Chi di spada ferisce… Dopo settimane in cui il protagonista della popolare serie tv Miz e Mrs, è stato letteralmente vittima di stalking da parte di ...

Tuttowrestling

La lista dei partecipanti è stata rivelata la scorsadall'Hall of Famer Shawn Michaels, ... in diretta e in differita, in esclusiva sulNetwork. Le puntate settimanali del brand sono ...... nel corso del suo show The View , spiegato: "È passata poco più di unada quando Elon ... E ancora, la leggenda delMick Foley (per la nuova proprietà e l'aumento dell'odio), Alex ... John Cena tornerà in WWE tra qualche settimana Serata completamente da dimenticare per Bobby Lashley che anche stanotte ha mostrato una certa incapacità a controllare la sua rabbia e frustrazione. È da qualche mese che Lashley è cambiato, dagli at ...Durante la puntata della notte del 28 Novembre scorso, dello show di bandiera della compagnia dei McMahon, abbiamo visto un angle girato nel backstage dello show, con Alexa Bliss, Asuka e Bianca Belai ...