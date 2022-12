Ultime Notizie – Spiagge libere | Santanchè | “Non ho detto che vanno privatizzate”

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Non hoche le, hocheattrezzate”. Ad affermarlo è il ministro del Turismo, Danielaintervenendo a Tg2 Post tornando sulle dichiarazioni che oggi hanno fatto polemica. “Le– sottolinea il ministro – devono essere per tutti. Ma se nessuno se ne occupa di notte sappiamo quello che succede nelle. Basta vedere i rifiuti. Dobbiamo attrezzarle. Diamo a chi ha meno possibilità una spiaggia pulita e controllata”, sottolinea il ministro ricordando che su questo tema non ha la delega. Per quanto riguarda la direttiva Bolkestein il ministro sottolinea: “Non possiamo rovinare 30mila imprese e ricordo che la maggioranza sono a ...

È stata ritrovata in serata la ragazzina di 11 anni di cui era stata segnalata la scomparsa a Piacenza . Sarebbe stata rintracciata dal padre, in buone condizioni. Verranno avviati accertamenti per ...Si aggrava il tragico bilancio della sparatoria di Fidene di domenica 11 dicembre, quando Claudio Campiti ha fatto fuoco nel bar di via Monte Giberto dove si stava svolgendo la riunione di condominio ...Sullo sfondo c'è una nuova proroga per lo smart working fino al 31 marzo 2023 riservata a "fragili" e genitori di figli under 14 che vedono avvicinarsi la scadenza del ...Prodotto dal teatro di Napoli – teatro Nazionale e diretto da Pierpaolo Sepe, lo spettacolo è una rivisitazione moderna della sceneggiata ed è inserito in “Ac-conciati per le feste!”, la programmazion ...