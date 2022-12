Gazzetta del Sud

Duplice omicidio nell'Agrigentino: marito e moglie sono stati uccisi nella loro abitazione , al terzo piano di un palazzo di contrada Stazione a Racalmuto, nell'Agrigentino. Sul posto sono presenti i ...Orrore in Sicilia dove un uomo ha ucciso i propri genitori a colpi di arma da fuoco. Lasi è consumata a Racalmuto, in provincia di. Secondo quanto si apprende, un uomo di 34 anni ha ucciso a colpi di arma da fuoco i genitori al culmine di una lite. Il fatto è avvenuto ... Tragedia ad Agrigento, duplice omicidio: uccisi marito e moglie. Fermato il figlio Duplice omicidio nell’Agrigentino: marito e moglie sono stati uccisi nella loro abitazione , al terzo piano di un palazzo di contrada Stazione a Racalmuto, ...Lutto cittadino a Naro nel giorno dei funerali di Michele Di Gerlando, il trentanovenne morto per il crollo del tetto del suo magazzino ...