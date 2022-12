Roma | sparatoria Fidene | Procura chiede convalida fermo per Campiti**

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Ladi Roma ha chiesto ladelper Claudio Campiti, l'uomo che domenica mattina ha ucciso a colpi di pistola tre donne e ferito altre tre persone durante una riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Gilberto a. All'uomo, la, nell'inchiesta del pm Giovanni Musarò coordinata daltore aggiunto Michele Prestipino, contesta le accuse di triplice omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, e triplice tentato omicidio, in riferimento alle persone rimaste ferite, e il porto abusivo di armi. Per gli inquirenti sono molteplici gli elementi che ''depongono univocamente che la condotta di Campiti – come riportato nel decreto di- fosse stata ...

Non serve essere Arsenio Lupin per rubare una pistola da un poligono di tiro. Lo ha fatto Claudio Campiti, l'altro ieri mattina, e dopo una trentina di minuti circa era già in via Monte Giberto. Le parole del killer davanti agli inquirenti. Il consorzio Valleverde aveva emesso un decreto inguintivo di 1.700 euro che l'uomo non pagò. Ci auguriamo che la riunione di questa mattina in Prefettura del Comitato per l'ordine e la sicurezza, a cui ha partecipato anche il sindaco Gualtieri, porti immediatamente a risultati concreti.