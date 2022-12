Qatar 2022 | i giocatori del Tottenham scelgono il vincitore

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ci sono tre possibilità su quattro che un calciatore delvinca il mondiale: ecco il pronostico dei compagni di squadra Bando alle scaramanzie e alla diplomazia. Sul sito ufficiale del club, idelsi sono espressi su chi sarà a loro avviso ildel Mondiale. Competizione nella quale sono in gara 3 compagni di squadra: Lloris per la Francia, Romero per l’Argentina e Perisic per la Croazia. A meno che prevalga il Marocco, uno di loro sarà campione del mondo. Ecco alcuni dei pronostici. Who's going to win the #FIFAWorldCup? Let's see what the players think…—Hotspur (@SpursOfficial) December 13,LENGLET – «Certo, penso alla Francia. Abbiamo tutte le qualità per vincere ancora. Giocheremo prima contro il Marocco, poi, se ...

la Repubblica

Nei primi interrogatori effettuati dall'Ufficio Centrale per la repressione della corruzione, uno delle quattro persone imputate per il caso Qatargate ha parlato a lungo con gli inquirenti belgi. ...'Giocheremo come sappiamo. Siamo qui per vincere, non per avere più possesso palla. Domani, però, non credo che la Francia ce lo lascerà. So già che gli europei criticano il nostro gioco, ma noi ... Mondiali Qatar 2022, il Brasile cerca un nuovo ct: in corsa anche Ancelotti Qatar, Francesco Giorgi ha parlato con gli inquirenti. Fonti, nei primi interrogatori effettuati. Procura non smentisce BRUXELLES, 13 DIC - Nei primi interrogatori effettuati dall'Ufficio Centrale per ...Il vicepresidente dell'esecutivo comunitario, criticato duramente per essersi più volte esposto a favore dell'emirato, ha negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, annunciando che la Commissione ...