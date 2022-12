' Ndrangheta | maxi blitz dei carabinieri | 78 arresti in varie regioni

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 13 dicembre 2022)operazione deiche ha portato a una serie di misure cautelari innel corso di un'azione congiunta contro la ': i militari del Gruppo di Gioia Tauro (Reggio Calabria) hanno portato a termine 65- 47 in carcere, 16 ai domiciliari - e due obblighi di dimora, mentre i Ros di Brescia hanno finalizzato 13- 12 in carcere, uno ai domiciliari. Le cosche colpite sono i Bellocco di Rosarno, gli Spada di Ostia (due destinatari di misura) e i Lamari-Larosa-Pesce della piana di Gioia Tauro. Per quanto riguarda ildi Brescia, il Ros ha operato insieme alla Guardia di finanza per un sequestro preventivo di imprese, beni immobili, quote societarie per un valore di circa 5 milioni.