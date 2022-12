Napoli | contatti con la Sampdoria per Bereszynski

(Di martedì 13 dicembre 2022) Bartosz, difensore della, potrebbe diventare un nuovo giocatore del. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti nelle scorse ore ci sono stati deitra il club partenopeo e quello blucerchiato per cercare di intavolare uno scambio. Il terzino polacco, reduce dall’esperienza al Mondiale, potrebbe lasciare laall’interno di uno scambio con Alessandro Zanoli, che approderebbe in prestito alla corte di Dejan Stankovic.andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo. Inoltre, anche Nikita Contini potrebbe tornare alnel ruolo di vice Meret, visto che l’avventura di Sirigu con la maglia partenopea sembra essere giunta ai titoli di coda. La Salernitana è in pressing sul portiere. L'articolo ...

Bartosz Bereszynski potrebbe diventare un nuovo giocatore del. Nelle scorse ore ci sono stati deitra il club partenopeo e quello blucerchiato per cercare di intavolare uno scambio. Il terzino polacco, reduce dall'esperienza al Mondiale, ...Inoltre, la Società, sin dai primi, mi ha subito dimostrato il forte interesse nei mie confronti. Farò in modo di ripagare le loro aspettative. Come ogni anno, i miei obiettivi sono quelli ...L'infortunio di Sepe complica i piani per la porta della Salernitana. Secondo Tuttosport, contatti con il Napoli per Salvatore Sirigu, che ha avuto ...