Mathieu Van der Poel assolto in Australia | litigò con due adolescenti

(Di martedì 13 dicembre 2022)Van derè statoa pochi mesi dal litigio nell’albergo a Brighton Les Sands, in, con dueche lo avevano disturbato alla vigilia della prova in linea dei Mondiali su strada. Il ciclista olandese, secondo la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto pagare due multe da 1.500 dollarini alle due ragazze, ma in appello le sanzioni (incluso il divieto di entrare inper tre anni) sono state annullate. Come riporta il “The Daily Telegraph”, il giudice ha definito il comportamento delle due ragazze “irritante e invasivo”. Anche se le azioni del ciclista sono state considerate “inquietanti”, è stato riconosciuto un “significativo grado di provocazione” da parte delle due. Il comportamento ...

