Lev Tanju racconta la partnership tra Palace Skateboards e CP Company

Leggi su gqitalia

(Di martedì 13 dicembre 2022) Levè un autentico appassionato di collaborazioni. Il proprietario e fondatore dimi ha confidato che «lo eccita lavorare sul DNA di un altro», mentre mi telefona dal sedile anteriore della sua auto gelata, dove è rimasto bloccato nel traffico diverse ore durante un sabato pomeriggio di metà dicembre. «È un'opportunità per accedere a un archivio sconosciuto e apportare un tocco personale al lavoro altrui in un modo davvero creativo e originale. Si tratta anche di un metodo per realizzare qualcosa con il proprio marchio che altrimenti non faresti se non esistesse quella specifica collaborazione». L'esempio viene dalla storia stessa diche ha avviatocon una pletora di azienda sin dalla nascita del suo brand, nel 2009, incentrato sullo skate. L'ultima è stata ...