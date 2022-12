La Rowling apre un “rifugio” per le donne vittime di abusi | “Io stessa sopravvissuta a una violenza”

(Di martedì 13 dicembre 2022) A Edimburgo, sua città natale, la scrittrice scozzese J.K., autrice della saga di Harry Potter, finanzia un nuovo ‘’ per. Beira’s Place, che prende il nome dalla dea scozzese dell’inverno, offrirà sostegno e supporto adai 16 anni in su che hanno subitosessuale oin qualsiasi momento della loro vita. Il centro aprirà i battenti nel 2023 e sarà interamente gestito con personale femminile.un centro a supporto dellea Edimburgo J.K.ha dichiarato che Beira’s Place sarà un servizio di supporto e di difesa. “Essendo iounaa unasessuale – ha detto la scrittrice – so quanto ...

