Fuga di monossido in un condominio | 39 persone ricoverate

(Di martedì 13 dicembre 2022) Unadidi carbonio in seguito alla rottura di una caldaia condominiale ha costretto 39al ricovero in ospedale. Di queste, 13 sono trattate in camera iperbarica. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella giornata di ieri...

All'origine della intossicazione ci sarebbe l'inadeguato isolamento degli scarichi della caldaia: in altre parole, la canna fumaria non era costruita in modo da trattenere i fumi facendoli uscire correttamente.