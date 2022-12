Conoscere bene un argomento per esporlo meglio | una virtù posseduta da pochi…

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 dicembre 2022) La domenica pomeriggio, se si sta attenti a non confondere il grano con il loglio, cioè le conversazioni di personaggi di alta qualità con gli show di autotitolatisi maitres à penser, si può fare, come si usa dire oggi al posto di “siamo d’accordo”. Le programmazioni delle varie emittenti televisive offrono buone opportunità per capire qualcosa di quanto accade nel Paese e nel mondo. Certamente più di quanto viene espresso dai programmi di discutibile informazione che affollano l’etere e dalla carta stampata, almeno di quella che, anche se solo per qualche giorno, sfugge al macero. Nel pomeriggio dell’ultimo di di festa è stato in collegamento con un programma della Rai il commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni. Una chiosa per tentare di mettere in ordine nel tempo l’evoluzione di quel tipo di scambi di idee tenuto in piedi per uso intrattenimento. Solo per amor del vero, ...