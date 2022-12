Aurora Ramazzotti non teme il freddo di Milano | «Shorts e calze velate | non le mollo»

(Di martedì 13 dicembre 2022)contro il: chi vincerà? Nonostante sia in dolce attesa, sembra che la figlia di Eros e Michelle non si arrenda ai quattro gradi die scelga di indossare ancora. A dichiararlo è lei stessa in una story Instagram, dove scrive: «Per mollare ledevo vedere la neve» scrive mostrando il suo outfit e mentre passeggia per le vie della città meneghina. Partorirà a febbraio,, che aspetta un bebè dal compagno Goffredo Cerza. Ma se inizialmente ha tenuta nascosta la gravidanza, ora sfoggia il suo splendido pancione, orgogliosa e felice di far diventare nonni i genitori vip. L’influenza Sembra che ilnon la scalfisca, seppur sia ...

non può essere più felice di così e il suo profilo Instagram lo dimostra. La figlia di Erose Michelle Hunziker è in attesa del suo primo figlio e sta vivendo la ...in piscina col pancione: 'Non c'è niente di più sexy…'. Cosa ha detto Ilary Blasi e Chiara Ferragni insieme a St. Moritz. Ma ai fan non sfugge un dettaglio: perché l'hanno ...Aurora Ramazzotti non può essere più felice di così e il suo profilo Instagram lo dimostra. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è in attesa del suo ...È il primo Natale di Tomasso Zorzi nella nuova casa che ha addobbato con un grande albero di luci, rami decorati e un gigantesco schiaccianoci nel salotto ...