Ucraina | attaccata una base russa a Melitopol | 200 eliminati

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La controffensiva di Kiev prende di mira i mercenari sanguinari della Wagner, i fedelissimi di Putin accusati dei crimini piu' atroci in. Abombe sono cadute su una caserma, ...

La controffensiva di Kiev prende di mira i mercenari sanguinari della Wagner, i fedelissimi di Putin accusati dei crimini piu' atroci in. A Melitopol bombe sono cadute su una caserma russa, secondo il Guardian base dei paramilitari di Prigozhin. Oltre 200 gli "invasori" eliminati, ha annunciato il sindaco ucraino della citta' ...Anche ieri Kherson è statadalle forze russe che hanno colpito anche il reparto maternità di un ospedale. Quindici villaggi nella regione di Kharkiv , nell'nord - orientale, sono ... Ucraina ultime notizie. Putin, cresce la minaccia di una guerra nucleare La controffensiva di Kiev prende di mira i mercenari sanguinari della Wagner, i fedelissimi di Putin accusati dei crimini piu' atroci in Ucraina.Arriva da fonti sia russe che ucraine la notizia che Kiev ha bombardato alcune zone dell’Ucraina occupate dalla Russia, come Meltipol, il Donetsk e l’annessa regione della Crimea. Ecco le ultime notiz ...