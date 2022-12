Sportando

La settima giornata diA Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) è stata anche l'ultima gara di campionato per il 2022. Per lal'ultimo appuntamento dell'anno è però ......del Comune d Ravenna e il sostegno di Assicoop Romagna Futura e dell'Agente generale... dal 1977 al 1989, alla collezione "Terrae", con unadi lampade, tavolini e vasi di vari formati ( ... Serie A Unipolsai 2022/23, La Programmazione Televisiva Dalla 16ª Alla 19ª Giornata Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Presentato al Festival di Venezia 2022 nella sezione Orizzonti Extra, il film debutta nei cinema italiani il 4 gennaio distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Ecco il trailer ...