Progetto Incroci | didattica sui viaggi virtuali e fisici | incontri formativi tra gennaio e aprile Nota

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e dirette a sensibilizzare i giovani sul tema dei pericoli recati dai “”,, la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, il Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma e la Fondazione ANIA, di concerto con la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito, promuovono, per l’a.s. 2022-23, deglinelle scuole, tenuti da operatori delle Specialità della Polizia di Stato (Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni) e rivolti agli studenti degli istituti secondari di secondo grado di tutto il territorio ...

Latina Tu

... specie in concomitanza di ponti, cavalcavia e. L'allarme parte dal sindaco di Castelfranco,... cogliendo l'occasione per ricordare che 'nel 2023 verrà anche realizzato undi ...Termine previsto per il completamento del: 31 marzo 2023. Via Montefiorino ha un ... Gli interventi di riqualificazione riguarderanno anche glicon via Valdossola, via delle Tofane, ... "INCROCI D'ARTE" PER IL 90ESIMO DELLA FONDAZIONE DI LATINA Una rete di itinerari tematici nei luoghi della Linea Gotica e nei territori interessati dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale, per consentire a tutti di vivere nuove esperienze, a piedi e in bic ...