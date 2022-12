Niente miscredenza ma il culto del “credo” nella visione Onu della sostenibilità

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 dicembre 2022) di Claudio Quintano* L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS ) ha presentato la terza edizione del Rapporto dedicato ai territori e lo sviluppo sostenibile che, nel momento storico che stiamo attraversando è molto rappresentativo di peculiarità che non erano proprio immaginabili nel tempo passato. Punte e concentrazioni di intensità di molte manifestazioni di fenomeniche di spettro ampio, però, possono e devono essere motori di un cambiamento di paradigma in un momento storico che ha mostrato ripetutamente la fragilità del sistema economico e sociale in cui viviamo.La pandemia, il conflitto in Ucraina e la crisi energetica sono esempi di crisi internazionali con pesanti effetti sul nostro Paese e su gran parte del mondo. Tutto ciò insiste su una base di popolazione dai contingenti a forma irregolari rispetto al passato e dalle forme“piramide” che ...