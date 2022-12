La Città Ideale – edizione invernale – Ecco le iniziative in programma dal 14 al 18 dicembre

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nel 2022, Laarriva per la prima volta nella periferia di Roma dal 14 al 18per un “Natale”, tra musica, creatività, lirica, cori, teatro e giochi. Da Tor Pignattara al Quarticcolo, dal Parco degli Acquedotti al Quadraro, da Pigneto a Centocelle: “Cento voci”, cori natalizi lungo la linea Metro C, la lirica in un van itinerante con Opera Taxi di Francesco Leineri, e poi ancora performance e spettacoli per una cinque giorni di eventi aperti al territorio. Il festival diffuso di, ideato da Fabio Morgan – che già in passato ha portato l’opera a Villa De Sanctis, Shakespeare nelle metropolitane e la grande letteratura nei cortili delle case popolari – torna per una speciale ...