Karsdorp è arrivato a Trigoria | adesso il confronto con la Roma

a bordo di un suv nero,non si è fermato con i tifosi presenti fuori dal centro sportivo ma è subito ......è legato a Rick, che tiene banco da un mese, cioè da quando il caso è esploso dopo la lite fra l'allenatore portoghese ed il terzino olandese. La buona notizia è che il giocatore è...E così, tra la volontà di acquistare almeno uno tra Karsdorp, Maehle, Odriozola ... Gli estimatori per il “Sergente” non mancano, ma fino ad ora nessuno è arrivato a soddisfare le richieste economiche ...Oggi i giallorossi torneranno ad allenarsi. Presente anche Karsdorp per il confronto con Mourinho Vacanze finite, si torna in campo a Trigoria. La Roma riprenderà ad allenarsi e Mourinho avrà a dispos ...