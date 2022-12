Cristiano Ronaldo ed il suo sogno infranto

Leggi su zon

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sono passati quasi due giorni dalla cocente eliminazione del Portogallo, sopraffatto da un cinissimo Marocco, vera sorpresa di questo Mondiale. Ancora è difficile accettare che la finale di Qatar 2022 non vedrà i protagonisti dello scatto del decennio, ma bisogna fare i conti con la realtà:è fuori dal campionato del mondo. Una verità che destabilizza anche lo stesso campionare portoghese il quale è uscito in lacrime al termine del quarto di finale .ha mostrato in quel momento la versione più umana di sé, distaccata da quella figura idolatrata e simbolica che ha interpretato per gran parte della sua carriera. Forse per la prima volta si è rivisto il ragazzo dello Sporting Lisbona che giocava con ildi diventare il migliore, e di mirare sempre verso la ...