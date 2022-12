Clarissa Burt a Verissimo mio padre stava per uccidere mia madre io l’ho salvata

Ci saranno Carlo Verdone, Nino Frassica,, Maria Grazia Cucinotta, Ficarra e Picone, Pippo Baudo, Renzo Arbore. Immancabile, ovviamente, la spalla Lello Arena, che svolgerà un ruolo di ..., la ricordi quand'era così - guarda LA FUGA - Parole durissime nei confronti del genitore: 'Non c'era solo la violenza fisica, ma anche quella verbale. Mamma era incinta e aspettava me ...L’ex modella e attrice racconta il dramma dell’infanzia e la fuga dal padre violento: “Scappai con mia madre e mia sorella, da lui energia tossica”. E ricorda il problema al cuore Massimo Troisi: “Pre ...Clarissa Burt: «La storia finì perché in un rapporto si sta in due, non in duecento. Stavamo spesso a casa, io preparavo le torte» ...