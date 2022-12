Al via l' inchiesta sulla strage di Fidene

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Accusato di aver ucciso tre donne, Claudio Campiti di 57 anni, ha sottratto una pistola a un poligono di tiro uccidendo 3 donne. E' stato fermato in via Monte Giberto, nella zona di, Roma. La procura sta cercando di capire come quest'uomo, rifiutato per la sua instabilità mentale all'accesso al porto d'armi, come sia riuscito a procurarsi un'arma al poligono di tiro senza che nessuno lo controllasse.

