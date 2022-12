Serie C girone C 18esima giornata pareggio 1-1 casalingo del Crotone contro la Gelbison

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ilchiude la prima parte del campionatocon un deludentel’ostica1 Marcatori: 51° Fornito, 70° Chirico’(4-3-3): Dini, Papini, Golemic, Calapai (Tuminello), Mogos, Petriccione, Carraro, Awua (Tribuzzi), Chirico’, Bernardotto (Gomez), Kargbo (Pannitteri). All. Lerda(3-5-2): D’Agostino, Cargnelutti, Gilli, Loreto, Nunziante, Foresta (Graziani), Uliano, Fornito (Savini), Onda (Papa), De Sena (Marong), Sane (Kyeremateng). All. De Sandro Arbitro: Mattia Caldera di Como Assistenti: Stefano Franco – Antonio D’Angelo Quarto giudice: Dario Madonia di Palermo Ammoniti: Cargnelutti Espulso: Cargnelutti per doppia ammonizione Angoli: 6 a 5 per il ...